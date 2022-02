Fórmula 1: todos os carros em pista (vídeo) | AutoSport

O primeiro dia com os 10 novos carro da Fórmula 1 de 2022 em pista. E que dia que foi! Sem problemas de maior para a maioria das equipas, 8 das 10 equipas passaram a barreira das 100 voltas no final do dia. Pode ser um bom sinal para o que veremos durante a época.

