Fórmula 1: Todas as apresentação de 2024 | AutoSport

A primeira equipa a revelar a data do lançamento do carro para a nova temporada foi a Ferrari, reservando o dia 13 de fevereiro para este evento, um dia antes do que em 2023. Seguiram-se mais duas equipas – Williams e Sauber – que agendaram para o mesmo dia os seus eventos, a 5 de fevereiro, as primeiras revelações do ano. A estrutura suíça, já sem o patrocínio da Alfa Romeo, terá uma nova abordagem em termos de marketing e de comunicação, apresentando o carro no Reino Unido.

A Aston Martin foi a quarta equipa a anunciar a data de lançamento do monolugar para 2024, reservada para um dia antes do novo Ferrari, no dia 12 de fevereiro. Foi confirmado através de publicação no website e redes sociais da equipa que o AMR24 será revelado na segunda-feira, 12 de fevereiro.

A Alpine apresentará o primeiro carro lançado sob a liderança de Bruno Famin, cujo papel de chefe de equipa interino passou a ser oficial, no dia 7 de fevereiro. O A524 será apresentado juntamente com o programa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da estrutura francesa.

A Mercedes escolheu o dia 14 de fevereiro para mostrar o W15 E Performance, num evento de lançamento digital, que será transmitido nas redes sociais.

A Red Bull deu conta que o evento de apresentação se realiza no dia 15 de fevereiro, um dia depois do rival W15. Aos comandos do novo Red Bull RB20 estarão o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 Max Verstappen e Sergio Pérez, depois de terem tido em 2023 um carro bastante performante que deu à equipa 21 vitórias em 22 corrida do calendário.

Depois da McLaren ter revelado a nova decoração que será usada no MCL38 de 2024 por Lando Norris e Oscar Piastri, confirmou a apresentação do monolugar no dia 14 de fevereiro, para depois seguirem para os testes de pré-época no Circuito Internacional do Barém, de 21 a 23 de fevereiro, antes da corrida de abertura da época, o Grande Prémio do Barém, a 2 de março.

Também a Haas, depois da saída de Günther Steiner e a confirmação que Ayao Komatsu passa a ser o no chefe de equipa, além da saída do diretor técnico Simone Resta, anunciou a apresentação do VF-24 no dia 11 de fevereiro, mas com a revelação da sua decoração para a próxima sexta-feira, 2 de fevereiro.

Restava confirmar a data de lançamento da segunda equipa da Red Bull, que deixa de se designar de AlphaTauri passando a designar-se por Visa Cash App Racing Bulls. A equipa italiana vai revelar o seu projeto num evento em Las Vegas no dia 8 de fevereiro.

Equipa Data Designação Haas revelação da decoração: 2 de fevereiro (shakedown: 11/02) VF-24 Sauber 5 de fevereiro C44 Williams 5 de fevereiro FW46 Alpine 7 de fevereiro A524 Visa Cash App RB 8 de fevereiro Por anunciar Aston Martin 12 de fevereiro AMR24 Ferrari 13 de fevereiro SF-24 McLaren 14 de fevereiro MCL38 Mercedes 14 de fevereiro W15 Red Bull 15 de fevereiro RB20

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool