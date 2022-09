Fórmula 1: Testes de pré-temporada confirmados para o Bahrein | AutoSport

Apresentado o calendário da Fórmula 1 para 2023 com 24 Grandes Prémios agendados, as opiniões dividem-se entre as críticas ao número de corridas por ano e os elogios a um plano que revela o caminho por onde a disciplina e as equipas preferem seguir, com pistas e mercados tão diferentes.

Reveladas as pistas por onde a Fórmula 1 vai passar na próxima temporada, faltava a confirmação do local onde os testes de inverno ou pré-época iriam acontecer, com o Bahrein a surgir como local preferencial. Foi agora confirmado que as equipes vão sair com os seus novos carros de 2023 para a pista no Bahrein de 23 a 25 de fevereiro. A corrida de abertura da temporada realiza-se no mesmo traçado a 5 de março, apenas uma semana depois. A maior diferença para o que aconteceu este ano, é que o “shakedown”, como foi designado pela Fórmula 1, que ocorreu em Barcelona não está planeado em 203. A razão prende-se com o facto que os carros eram completamente novos este ano, resultado das alterações ao regulamento técnico, razão pela qual houve três dias de teste adicionais. Para 2023, como em 2021, o teste apenas ocorre durante três dias.

BREAKING: We’re set to host the 2023 F1 pre-season testing from 23rd to 25th February! More exciting details to follow soon!#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/f4gjyEEytp — Bahrain Int. Circuit (@BAH_Int_Circuit) September 27, 2022