Fórmula 1, Testes de Barcelona: Nova bandeira vermelha | AutoSport

Pierre Gasly parou em pista, obrigando a nova interrupção da sessão de testes em Barcelona. Gasly parou no sector intermédio, quando tinha tido um bom dia até agora, com 40 voltas completadas.

O piloto bateu no circuito de Barcelona-Catalunha e, como tal, para além do seu carro ser recolhido, os comissários de pista trabalham para que a sessão possa recomeçar.

Pierre Gasly registou o seu melhor tempo em 1:22.469s.

A primeira bandeira vermelha foi causada por Fernando Alonso, que ficou parado em pista obrigando a sessão de testes em Barcelona a ser interrompida ainda antes do final da primeira hora do último dia.

O Alpine ficou parado na curva 13 com fumo a sair do monolugar, o que nunca é um bom sinal e resultando num possível atraso para a equipa.

Der erste Unfall der diesjährigen #F1-Testfahrten, aber wohl nur ein kleiner – von Gasly im AlphaTauri. Zweite Rotphase heute.#Formel1 #F1Testingpic.twitter.com/Ax7G5hKqNp — Stefan Ehlen (@stefan_ehlen) February 25, 2022

Os tempos até agora: