Fórmula 1, teste Barcelona: Pirelli confirmou pneus disponíveis | AutoSport

A Pirelli anunciou os pneus que estarão disponíveis para as equipas para a sessão de testes de pré-época de Barcelona, planeando ter um teste artificial com piso molhado na sexta-feira, a não ser que chova em qualquer dos dois dias anteriores.

Os italianos atribuem 35 jogos de pneus slicks, dos quais as equipas só poderão escolher 30. Haverá também três jogos de pneus intermédios e para chuva à disposição das equipas.

Foram ainda especificadas as pressões, temperaturas, tempo de aquecimento e cambers máximos a que as equipas têm de obedecer.