Fórmula 1, Testes Barcelona: Os pilotos ao volante no primeiro dia | AutoSport

Passaram pouco mais de dois meses desde o último GP de 2021 em Abu Dhabi e embora a última época tenha terminado em controvérsia, o foco hoje é a nova temporada. A nova geração de monolugares atacam a pista no primeiro dia de testes conjuntos no circuito de Barcelona-Catalunha, e mesmo sabendo-se pouco do que se passa em pista, – recordamos que não há transmissão nem live timing durante os 3 dias de teste na Catalunha – vamos manter os nossos leitores o mais informados possível.

A McLaren foi a primeira equipa a sair para a pista, com Lando Norris no carro, seguido na pista pelo Mercedes de George Russell. A Ferrari também sai cedo, e Charles Leclerc tem o controlo do cockpit do F1-75.

Hoje estarão em pista os seguintes pilotos: