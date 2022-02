Fórmula 1, Testes Barcelona: Haas não regressa mais à pista | AutoSport

Serão apenas 9 voltas realizadas por Nikita Mazepin no Haas VF-22 no terceiro e último dia de testes de pré-temporada em Barcelona. A equipa anunciou que as reparações dos problemas sentidos pelo piloto russo no período da manhã, vão ainda demorar muitas horas, não voltando à pista catalã.

Se ontem a equipa ainda foi capaz de recuperar algum do tempo perdido no primeiro dia, hoje é certamente, um dia para esquecer para a equipa norte-americana, que tem questões extracompetição para resolver rapidamente, como demos conta durante a manhã.

Em comunicado, a equipa revela que “embora esperássemos que o carro pudesse regressar esta tarde, os trabalhos de reparação vão demorar ainda várias horas , por isso, infelizmente, não voltaremos à pista hoje”.

Nikita Mazepin completou 9 voltas e Mick Schumacher zero, o que é realmente muito pouco tempo para os dois jovens pilotos se habituarem ao novo monolugar, tão diferente daquilo que pilotaram no ano de estreia na Fórmula 1. Resta agora à equipa, recuperar no Bahrein alguma da desvantagem destes 3 dias em Barcelona.