Fórmula 1, Testes Barcelona, Dia 1: Lando Norris o mais rápido na estreia dos novos carros | AutoSport

Lando Norris (McLaren) foi o piloto mais rápido do primeiro dia dos testes conjuntos de pré-temporada da Fórmula 1. Na estreia dos novos monolugares, o piloto britânico registou o tempo de 1:19.568s na sua melhor volta, batendo neste particular os dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, respetivamente. O piloto com mais voltas realizadas foi Max Verstappen (147), mas foi o Ferrari F1-75 que concluiu mais voltas (153) neste primeiro dia, fruto das 80 voltas de Leclerc e as 73 de Sainz.

Nota de destaque para a não ocorrência de bandeiras vermelhas durante todo o dia e para as poucas voltas, logo menos dados recolhidos, realizadas pelos pilotos da Haas e da Alfa Romeo.

O primeiro dia de testes da Fórmula 1 de 2022 começou limpo e com sol em Barcelona. No primeiro de três dias de testes, o campeão Max Verstappen esteve no cockpit do Red Bull RB18 todo o dia enquanto, Lewis Hamilton tomou as rédeas do Mercedes W13 apenas de tarde, depois de George Russell rodar de manhã.

O primeiro registo de tempo por volta foi fixado por Russell em 1:27.730s. Alguns minutos depois, o britânico da Mercedes estabeleceu uma nova volta mais rápida em 1:25.548s. Estavam com ele em pista, Lando Norris no McLaren, que também rodou o dia inteiro, e Robert Kubica no Alfa Romeo.

Com cerca de uma hora decorrida, e ainda com registos longe de poderem ser representativos, Charles Leclerc passou a liderar a tabela de tempos (1:21.178s com pneu C2, duro), na frente de Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, (1:22.692s, C3 médio) e de Max Verstappen, Red Bull, (1:23.038, C2). Naquela altura, Charles Leclerc não só liderava a tabela de tempos, como também estava no topo da contagem total de voltas.

Durante a manhã, Russell ainda voltou a passar pelo topo da tabela de tempos, mas foi relegado novamente por Leclerc.

No final das primeiras 4 horas o programa da Red Bull e Ferrari para o primeiro dia parecia estar a correr bem, com Max Verstappen e Charles Leclerc a completarem mais voltas que todos os outros pilotos. 80 voltas para os dois pilotos, seguidos de George Russell com 77 voltas. No oposto, estavam a Haas (13 voltas) e Alfa Romeo (4 voltas), que esteve muito tempo dentro da box e saiu a cerca de 20 minutos da hora de paragem para almoço. Na paragem para almoço, Charles Leclerc mantinha-se o mais rápido em pista, mas Lando Norris conseguiu um melhor registo que George Russell, subindo para o segundo posto da tabela de tempos.

Sessão recomeçou às 13 horas, com Lewis Hamilton a assumir os comandos do Mercedes W13, enquanto Lance Stroll substituiu Vettel no Aston Martin. Alex Albon passou para os comandos do Williams, substituindo Latifi, enquanto Valtteri Bottas esperava poder rodar mais quilómetros no Alfa Romeo que Robert Kubica de manhã. Mick Schumacher também estava aos comandos do VF-22 da Haas e Carlos Sainz assumiu o controlo do Ferrari. Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris e Yuki Tsunoda mantinham o lugar para as restantes 4 horas da sessão.

Valtteri Bottas passou a ser um dos pilotos mais ativos nos primeiros minutos do período da tarde, mas por pouco tempo, já que o finlandês passou algum tempo parado na box, não tanto como Kubica. Ainda assim, Bottas conseguiu registar o nono melhor tempo durante as primeiras horas da tarde.

Lando Norris chegou a assustar a McLaren, tendo ficado parado no fim do pit lane, com os mecânicos a correram para o monolugar e levarem-no para a box. Não passou mesmo de um susto, porque poucos minutos depois, o jovem voltou à pista sem problemas aparentes.

Enquanto Max Verstappen continuava a “colecionar” voltas, Carlos Sainz mostrou andamento e conseguiu mesmo um tempo próximo do tempo do seu companheiro de equipa durante a manhã. Os dois pilotos da Ferrari estiveram durante algum tempo na liderança da tabela de tempos.

Na Haas, a equipa teve de manter o carro parado durante muito tempo, para reparar um problema com o chão do monolugar. De manhã, o problema que impediu Mazepin de rodar em pista mais tempo foi uma fuga de água.

Hamilton passou também algum tempo na box da Mercedes, enquanto a equipa trabalhou na suspensão dianteira do W13.

A cerca de meia hora para o fim da sessão, Lando Norris melhorou o seu registo de melhor tempo por volta, por duas vezes, e passou a ser o mais rápido, terminando assim o dia.

1º Lando Norris, McLaren, 1:19.568s, C4 – 103 voltas

2º Charles Leclerc, Ferrari, 1:20.165s, C3 – 80 voltas

3º Carlos Sainz, Ferrari, 1:20.416s, C3 – 73 voltas

4º George Russell, Mercedes, 1:20.784s, C3 – 77 voltas

5º Lewis Hamilton, Mercedes, 1:20.929s, C3 – 50 voltas

6º Sebastian Vettel, Aston Martin, 1:21.276s, C3 – 52 voltas

7º Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:21.638s, C3 – 121 voltas

8º Fernando Alonso, Alpine, 1:21.746s, C2 – 127 voltas

9º Max Verstappen, Red Bull, 1:22.246s, C2 – 147 voltas

10º Valtteri Bottas, Alfa Romeo, 1:22.572s, C3 – 23 voltas

11º Alexander Albon, Williams, 1:22.760s, C3 – 66 voltas

12º Mick Schumacher, Haas, 1:22.962s, C3 – 23 voltas

13º Lance Stroll, Aston Martin, 1:23.327s, C2 – 67 voltas

14º Nicholas Latifi, Williams, 1:23.379s, C3 – 66 voltas

16º Nikita Mazepin, Haas, 1:24.505s, C2 – 20 voltas

17º Robert Kubica, Alfa Romeo, 1:25.909s, C3 – 9 voltas

Voltas por equipa:

Equipa nº de voltas Mercedes 127 Red Bull 147 Ferrari 153 McLaren 103 Alpine 127 Alpha Tauri 121 Aston Martin 119 Williams 132 Alfa Romeo 32 Haas 43

Todas as incidências podem ser lidas, aqui.