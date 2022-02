Fórmula 1, Testes Barcelona, Dia 1: Charles Leclerc o mais rápido da manhã | AutoSport

Charles Leclerc esteve quase sempre no topo da tabela de tempos no período da manhã do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Barcelona-Catalunha. Para além de manter o estatuto de piloto mais rápido, com 1:20.165s, o piloto da Ferrari completou ainda 80 voltas, tendo sido um dos pilotos com mais quilómetros acumulados.

Passadas as primeiras 4 horas do dia 1 dos treinos de pré-temporada da Fórmula 1, alguns sinais já foram dados. A começar por termos conhecido o novo RB18 da Red Bull, que apresenta algumas soluções de design interessantes e bastante trabalhadas. Para além disso, o programa da Red Bull e Ferrari para o primeiro dia correu bem, com Max Verstappen e Charles Leclerc a completarem mais voltas que todos os outros pilotos. 80 voltas para os dois pilotos, seguidos de George Russell com 77 voltas. Embora não se esperasse que os novos carros tivessem problemas sérios de fiabilidade, a quantidade de voltas completadas merece registo. No oposto, não vimos muito da Haas (13 voltas) e Alfa Romeo (4 voltas), que esteve muito tempo dentro da box e saiu a cerca de 20 minutos da hora de paragem para almoço. Ainda assim, não houve uma única paragem da sessão ou um grave problema de nota esta manhã.

Como referimos, Robert Kubica não esteve muito tempo ao volante do C42 da Alfa Romeo, mas conseguiu fixar o seu primeiro registo de tempo por volta representativo, 1:25.909s, garantindo uma tabela de tempos com as 10 equipas presentes.

Na paragem para almoço, Charles Leclerc mantém-se o mais rápido em pista, mas Lando Norris conseguiu um melhor registo que George Russell, subindo para o segundo posto da tabela de tempos.

Leclerc, Ferrari, 1:20.165s, C3 Norris, McLaren, 1:20.474s, C3 Russell, Mercedes, 1:20.784s, C3 Vettel, Aston Martin, 1:21.276s, C3 Tsunoda, AlphaTauri, 1:21.638s, C3 Verstappen, Red Bull, 1:22.246s, C2 Alonso, Alpine, 1:23.317s, C3 Latifi, Williams, 1:23.379s, C3 Mazepin, Haas, 1:25.139s, C2 Kubica, Alfa Romeo, 1:25.909s, C3

Lewis Hamilton assumirá os comandos do Mercedes W13 para a sessão da tarde, enquanto Lance Stroll substituirá Vettel no Aston Martin. Alex Albon entrará no Williams, substituindo Latifi, enquanto Valtteri Bottas espera ter mais quilómetros no Alfa Romeo que Robert Kubica de manhã. Mick Schumacher também terá a sua primeira saída nos testes no VF-22 da Haas esta tarde. Carlos Sainz substituiu Charles Leclerc.