Fórmula 1, Testes Barcelona: AlphaTauri e Aston Martin ainda não saíram para a pista | AutoSport

Os carros da AlphaTauri e da Aston Martin ainda não saíram para pista. Ainda não confirmaram que os seus carros não vão sair, mas recordamos que o AT03, com Pierre Gasly ao volante, bateu no traçado catalão e Sebastian Vettel parou na pista nos últimos instantes do período da manhã, com uma fuga de óleo, que Justificou o uso dos extintores por parte dos comissários de pista.

A Aston Martin anunciou apenas, que chegou à conclusão “que foi uma fuga de óleo” que fez com que o Vettel parasse em pista pouco antes do intervalo para almoço e que ainda estão a tentar descobrir “de onde veio o problema”.

Com o Alpine A522 e o Haas VF-22 afastados do resto da sessão, a ação em pista na última tarde dos teste em Barcelona, pode ficar reduzida a 6 carros: Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Ferrari e Alfa Romeo.