Fórmula 1: Teste de Colton Herta foi “bastante bom”, afirma Mario Andretti | AutoSport

Mario Andretti afirmou que o recente teste de Colton Herta, que compete na Indycar Series na equipa de Michael Andretti, com a McLaren em Portugal foi “bastante bom”.

Herta esteve ao volante do McLaren MCL35M no mês passado em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, e o campeão do mundo de Fórmula 1 de 1978 gostou do que veio a saber do comportamento do piloto. Colton Herta é um dos nomes sugeridos para piloto na possível entrada da Andretti Autosport como 11ª equipa da Fórmula 1.

“Recentemente, o teste que fez em Portugal com a McLaren, sei um pouco mais sobre isso do que o que foi revelado e foi bastante bom. Quanto às suas ambições para a Fórmula 1, vai sair-se bem. O seu futuro é brilhante, sem dúvida”.

Mario Andretti explicou ainda ao Motorlat, que ficou surpreendido com alguns dos incidentes que Herta teve em Portimão, mas a velocidade é a coisa mais importante para um piloto, uma vez que os erros podem ser corrigidos. “Na verdade, estou surpreendido com alguns dos chamados erros. Ao mesmo tempo, e não ignorando os factos, ele tem o que é preciso”, disse Andretti. “Confiem em mim, um erro é algo que irrita sempre; já cometi muitos desses erros. Não precisava que me dissessem que fui estúpido naquela altura em particular; eu próprio sabia disso. Acontece-lhe o mesmo, todos nós fazemos o mesmo. Isso não é uma coisa que me preocupasse. Não se pode ensinar ninguém a ser rápido, mas pode-se atrasá-los um pouco à medida que progridem e adquirem mais alguma experiência. Os erros podem-se ultrapassar”.

Andretti “sénior” salientou em jeito de conclusão, que “todos os ingredientes estão no lugar” em relação ao potencial de Herta na Fórmula 1.