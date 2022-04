Fórmula 1: Teste da Pirelli foi “bastante importante” para a Alpine | AutoSport

Alpine teve a oportunidade de completar 124 voltas em piso seco e recolher dados no início desta nova era da Fórmula 1 durante o teste da Pirelli em Imola. Depois da equipa ter terminado a sua primeira corrida do ano sem pontuar, Esteban Ocon esteve em pista com o A522 para o teste ao protótipo da Pirelli para 2023. Ao contrário do que aconteceu em 2021, não serão usados os “mule cars” mas sim os monolugares deste ano e com testes privados muito limitados pelo regulamento, o teste da Pirelli dá às equipas uma oportunidade para recolher dados em pista com os novos carros.

“124 voltas, dia sem problemas, aprendemos muito e mais tempo em pista no início da temporada, o que é bastante importante”, salientou Ocon nas redes sociais da equipa, provando a importância que este tipo de teste tem para as equipas que ainda procuram conhecer os seus monolugares.

Para além da Alpine, estiveram em pista ontem os carros da Alfa Romeo e da AlphaTauri, que hoje repetem a dose, juntamente com a Ferrari que substituiu a equipa francesa.

Esteban Ocon ainda terá muito trabalho pela frente antes da estreia do GP de Miami, com trabalho de simulador agendado para esta quinta-feira na fábrica de Enstone.