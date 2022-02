Fórmula 1: teste com pista molhado durante a tarde | AutoSport

No último dia dos testes de pré-época em Barcelona, os pilotos vão testar os novos pneus de chuva e intermédios com a pista artificialmente molhada.

Com apenas 20% de possibilidade de chuva durante o dia, o Circuito de Barcelona-Catalunha terá de ser artificialmente molhado durante a tarde, para que as equipas possam correr com os compostos intermédios e os pneus de chuva.

Mario Isola, diretor da Pirelli Motorsport, afirmou que é importante este teste com os novos carros antes da época começar, mesmo que já tenham sido efetuados com os “mule cars” ainda em 2021.

“Queremos testar os pneus de chuva e intermédios antes do início da temporada, porque as mudanças foram tão grandes que não é inteligente começar a temporada sem qualquer teste – embora os tenhamos testado com os ‘mule cars’”, disse Isola citado pelo Autosport.com. “Temos agora o pequeno defletor nos pneus dianteiros que estão muito próximos do pneu e por exemplo, o diâmetro dos pneus de chuva é 10 milímetros maior do que os slicks. Temos de ter a certeza de que não temos qualquer contacto entre o deflector e o pneu, para que não haja qualquer problema inesperado que fosse impossível de prever com os novos carros. É por isso que queremos testar em condições de chuva”.