Fórmula 1, Teste Barcelona: Primeiro registo de tempos | AutoSport

08:08: O primeiro registo de tempo por volta – Russell fixou em 1:27.730s. Para referência, a pole de Hamilton em Barcelona era de 1:16.741s – embora com um carro de tipo completamente diferente, e no início do dia, esses tempos ainda não são totalmente representativos.

Alguns minutos depois, o britânico da Mercedes estabeleceu uma nova volta mais rápida em 1:25.548s. Estão com ele em pista, Lando Norris e Robert Kubica no Alfa Romeo.