Fórmula 1, Teste Bahrein: Williams não regressa à pista | AutoSport

A Williams vai perder o resto do dia de teste, como seria de esperar após o incêndio que sofreu o FW44 durante a sessão da manhã. A equipa tinha anunciado que os danos não seria tão extensos e graves como se previa, mas passado uma hora e vinte minutos da sessão da tarde, colocaram um ponto final nos trabalhos em pista por hoje.

“As reparações estão em curso no FW44. Não participaremos no resto do teste de hoje, mas estamos ansiosos por chegar à pista para o último dia de testes amanhã”, pode ler-se no comunicado da equipa nas redes sociais.