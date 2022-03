Fórmula 1, Teste Bahrein: Williams ainda não está certa que possam voltar à pista | AutoSport

A sessão da manhã do segundo dia do teste no Bahrein ficou marcada pelo incêndio no Williams FW44, pilotado na altura por Nicholas Latifi, e que obrigou à paragem da sessão por alguns minutos.

Pelas imagens demos conta que os travões traseiros sobreaqueceram e as chamas tomaram a traseira do carro, rebentando um dos pneus. A equipa explicou, através de um pequeno comunicado nas redes sociais, que “parece que a questão que causou o incêndio foi bastante menor, mas tornou-se visivelmente bastante dramática. Não é tão grave como as imagens de vídeo poderiam sugerir, mas há danos causados pelo fogo na traseira do carro que a equipa precisa de reparar”.

Na equipa ainda não há certeza se podem regressar à pista durante o dia de hoje, precisando ainda de analisar toda a extensão dos danos no carro.