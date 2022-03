Fórmula 1, Teste Bahrein: Vibração obrigou Sebastian Vettel a parar durante a manhã | AutoSport

Tom McCullough, diretor de performance da Aston Martin, explicou durante a transmissão do teste de Bahrein, o que se passou com o AMR22 na sessão da manhã, quando Sebastian Vettel teve de parar logo após ter saído do pitlane. Segundo McCullough, o piloto alemão sentiu uma vibração e por uma questão de precaução a equipa decidiu parar de imediato o carro. De volta à box, a equipa analisou e tratou-se de uma pequena questão que não impediu o regresso de Vettel à pista nos instantes finais da sessão.

Sobre o trabalho que a equipa está a desenvolver no Bahrein e sobre as atualizações no AMR22, McCullough não quis adiantar muito, mas disse que se trata de um programa muito vasto, para testar várias peças para diferentes corridas do ano.