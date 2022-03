Fórmula 1, Teste Bahrein: Sessão da manhã termina mais cedo | AutoSport

A sessão da manhã do segundo dia de teste no Bahrein, terminou mais cedo do que o previsto. Quando faltavam cerca de 5 minutos para o fim da sessão, Valtteri Bottas parou o Alfa Romeo C42 na escapatória do circuito de Sakhir e obrigou à suspensão da sessão, tendo a FIA decidido por não recomeçar e dar por terminada.

As primeiras 4 horas do dia ficaram marcadas pelo incêndio no Williams FW44, provocado pelo sobreaquecimento dos travões traseiros. A equipa ainda não tem a certeza que possam regressar de tarde, mas explicaram que os danos parecem não ser tão graves quanto se previu pelas imagens.

Em termos de tempos, Esteban Ocon terminou a manhã no topo da tabela, com o registo 1:34.276s, seguido de Charles Leclerc a 0.090s do francês da Alpine. O piloto da Ferrari ainda passou pela liderança na sessão, mas apenas por breves instantes.

A Mercedes parece ter optado por fazer simulações de corrida, sendo George Russell o piloto com mais voltas completadas ao traçado (67).

Sebastian Vettel, que também rodou muitas voltas nesta manhã, ficou parado numa das vias de acesso à pista a cerca de uma hora para o final da sessão, mas como não ficou em pista parado a sessão não foi suspensa. Depois do carro ser removido e trazido para a box, a equipa foi capaz de resolver o problema e o piloto ainda voltou à pista nos últimos instantes da sessão.

Em sentido contrário esteve a Haas, que já na última meia hora anunciou que a sessão da manhã tinha terminado mais cedo, com a equipa a analisar um problema no sistema de escape do VF-22.

Ainda foi visível que os pilotos sentem dificuldades na travagem para algumas das curvas. Foi muito pneus gasto com o bloqueio das rodas nas travagens, principalmente para a curva 10 do circuito de Sakhir.