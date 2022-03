Fórmula 1, Teste Bahrein: Sergio Perez foi o mais rápido da manhã | AutoSport

Sergio Perez saiu para a pista 50 minutos depois da luz verde na terceira e última manhã do teste de pré-temporada no Bahrein, com uma versão melhorada do RB18, com novas peças, onde se destacam os novos flancos, e logo nas voltas iniciais registou a volta mais rápida.

Pierre Gasly foi o primeiro a colocar um tempo representativo no topo da tabela e por aí ficou durante algum tempo, tendo sido ultrapassado por Perez quando saiu para a pista. Também Guanyu Zhou liderou a tabela de tempos, mas o piloto mexicano tratou de fazer baixar o tempo feito pelo piloto da Alfa Romeo.

Numa manhã produtiva e sem incidentes, menos para Kevin Magnussen que teve de parar por causa de uma fuga de água, rapidamente resolvida pelos mecânicos da equipa, apenas Sergio Perez, Lando Norris e o piloto da Haas não completaram mais de 50 voltas. Gasly chegou às 91.

A McLaren continua com problemas nos travões, enquanto espera novas peças para tentar solucionar este problema.

Perez, Red Bull, 1:33.105s, C4, 43 voltas

Zhou, Alfa Romeo, 1:33.959s, C4, 82 voltas

Gasly, AlphaTauri, 1:34.865s, C4, 91 voltas

Sainz, Ferrari, 1:34.905s, C5, 68 voltas

Alonso, Alpine, 1:35.328s, C4, 54 voltas

Norris, McLaren, 1:35.504s, C4, 39 voltas

Latifi, Williams, 1:35.634s, C3, 73 voltas

Stroll, Aston Martin, 1:36.029s, C3, 53 voltas

Hamilton, Mercedes, 1:36.217s, C5, 78 voltas

Magnussen, Haas, 1:38.616s, C2, 38 voltas