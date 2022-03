Fórmula 1, Teste Bahrein: Nova bandeira vermelha, desta vez foi o McLaren a parar | AutoSport

Poucos minutos depois da sessão recomeçar da última paragem, Lando Norris parou o Mclaren MCL36 mesmo à saída do pitlane.

Não deve ser um período muito longo de paragem porque a remoção do carro é fácil, ainda assim foi o próprio piloto a empurrar sozinho o carro até à chegada dos comissários de pista do circuito de Sakhir.

🚩 RED FLAG 🚩



The session has been suspended as Norris' McLaren stops just after the pit exit #F1Testing #F1 pic.twitter.com/WgEyYXtar1