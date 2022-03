Fórmula 1, Teste Bahrein: Max Verstappen regressa ao topo da tabela de tempos | AutoSport

Max Verstappen melhorou o seu registo de tempo por volta, regressando à liderança da tabela de tempos (1:31.973s). Charles Leclerc era até agora o piloto mais rápido, depois de ter ultrapassado o tempo de Verstappen.

O piloto neerlandês ainda fez um pião na volta anterior, quando saiu do pitlane com o RB18 montado com pneus C5.



Verstappen, Red Bull, 1:31.973, C5, 48 voltas Leclerc, Ferrari, 1:32.415, C4, 42 voltas Russell, Mercedes, 1:32.759s, C5, 66 voltas Bottas, Alfa Romeo, 1:32.985s, C3, 68 voltas Tsunoda, AlphaTauri, 1:33.002s, C5, 51 voltas Perez, Red Bull, 1:33.105s, C4, 43 voltas Schumacher, Haas, 1:33.151s, C3, 55 voltas Vettel, Aston Martin, 1:33.821s, C4, 79 voltas Alonso, Alpine, 1:33.942s, C3, 117 voltas Zhou, Alfa Romeo, 1:33.959s, C4, 82 voltas Norris, McLaren, 1:34.136s, C2, 86 voltas Gasly, AlphaTauri, 1:34.865s, C4, 91 voltas Sainz, Ferrari, 1:34.905s, C5, 68 voltas Albon, Williams, 1:35.171s, C3, 18 voltas Latifi, Williams, 1:35.634s, C3, 119 voltas Stroll, Aston Martin, 1:36.029s, C3, 53 voltas Hamilton, Mercedes, 1:36.217s, C5, 78 voltas Magnussen, Haas, 1:38.616s, C2, 38 voltas