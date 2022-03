Fórmula 1, Teste Bahrein: Carlos Sainz é o mais rápido a meio da tarde | AutoSport

Carlos Sainz passou a liderar a tabela de tempos quase a meio da sessão da tarde do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. O piloto da Ferrari colocou o seu nome no topo da tabela de tempos com o registo de 1:33.943s, deixando para trás o tempo de Esteban Ocon da sessão da manhã. Lance Stroll (1.34.064s) também melhorou o seu tempo e passou a ser o segundo na tabela.

Para já, a sessão tem sido mais calma e sem tantas paragens como a da manhã, mas as dificuldades nas travagens por parte da maioria dos pilotos mantém-se, com muitas idas às escapatórias. A pista está a arrefecer e para além de estar a ficar encoberto e ventoso, nota-se muita areia no ar.

A Williams não voltou à pista e deu por terminado o dia de trabalho. Na Haas, Kevin Magnussen já está aos comandos do VF-22, ocupando o 12º posto da tabela de tempos com 20 voltas efetuadas.

Tempos às 14 horas: