Fórmula 1, Teste Bahrein: Bandeira vermelha após princípio de incêndio no Williams | AutoSport

Nicholas Latifi teve de abandonar rapidamente o Williams FW44 após um princípio de incêndio na traseira do carro, por sobreaquecimento dos travões traseiros. A Williams substituiu o fundo plano do carro esta manhã e o piloto canadiano esteve apenas 9 voltas em pista e pelo que parece, deverá ter dificuldades em regressar tão cedo.

Esta situação levou à paragem da sessão.

A small fire breaks out on the Williams car…



But thankfully fireman @NicholasLatifi is on hand to extinguish 👨‍🚒#F1Testing #F1 pic.twitter.com/VJWDvehJPV