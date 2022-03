Fórmula 1, Teste Bahrein: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Os seis dias de testes de pré-temporada já terminaram e agora as equipas têm pouco tempo para preparar os seus monolugares para a primeira corrida do ano. As dúvidas ainda são muitas, mas o teste no Bahrein voltou a provar que as diferenças estão mais curtas entre o pelotão. A Haas por exemplo, pelo que vimos nos testes, pode qualificar-se dentro dos 10 primeiros, quando no ano passado, na maior parte do ano, não passaram da Q1.

Max Verstappen terminou o teste do Bahrein com o tempo mais rápido, seguido do surpreendente Mick Schumacher. Seguem-se Charles Leclerc e Fernando Alonso.

Nove dos 10 melhores tempos, foram registados no último dia de teste no Bahrein.

Nº de voltas por equipa – A Mercedes foi a equipa que mais voltas deu ao circuito do Bahrein, seguindo-se a AlphaTauri e Ferrari. No extremo oposto, esteve a Haas, como aconteceu em Barcelona, e McLaren, que teve apenas Lando Norris disponível durante os 3 dias. A equipa de Woking explicou que os problemas sentidos nos travões não permitiram fazer stints longos.

Equipa Nº de voltas Distância Mercedes 385 2083 km AlphaTauri 371 2007 km Ferrari 349 1888 km Alfa Romeo 343 1856 km Aston Martin 339 1834 km Red Bull 320 1731 km Alpine 299 1618 km Williams 258 1396 km Haas 253 1369 km McLaren 200 1082 km

Nº de volta por piloto – Sozinho para pilotar o MCL36 no Bahrein, não é com surpresa que tenha sido Lando Norris o piloto com mais voltas efetuadas ao traçado, mas George Russell terminou os 3 dias de teste com quase tantas voltas como o seu compatriota.

Piloto Equipa Nº de Voltas Distância Lando Norris McLaren 200 1082 km George Russell Mercedes 198 1071 km Pierre Gasly AlphaTauri 194 1049 km Lewis Hamilton Mercedes 187 1012 km Guanyu Zhou Alfa Romeo 184 995 km Sergio Pérez Red Bull 181 979 km Carlos Sainz Jr. Ferrari 180 974 km Yuki Tsunoda AlphaTauri 177 957 km Lance Stroll Aston Martin 173 936 km Charles Leclerc Ferrari 169 914 km Sebastian Vettel Aston Martin 166 898 km Valtteri Bottas Alfa Romeo 159 860 km Esteban Ocon Alpine 153 828 km Fernando Alonso Alpine 146 790 km Max Verstappen Red Bull 139 752 km Nicholas Latifi Williams 136 736 km Alexander Albon Williams 122 660 km Mick Schumacher Haas 108 584 km Kevin Magnussen Haas 98 530 km Pietro Fittipaldi Haas 47 254 km

Km percorridos por fabricante de unidades motrizes – A unidade motriz da Mercedes foi o motor que mais voltas completou durante os 3 dias na pista do Bahrein. São mais equipas equipadas com o motor germânico do que com qualquer outro, por isso acaba por ser normal o maior número de voltas efetuadas.

Unidade Motriz Nº de voltas Distância Mercedes 1182 6396 km Ferrari 945 5114 km Red Bull 691 3739 km Renault 299 1618 km

Km percorridos por equipa nos dois testes (Barcelona e Bahrein) – Somando os seis dias de testes, a Mercedes foi a equipa que mais rodou em pista, mas não estiveram livres de problemas, parecendo estarem atrás da Ferrari e Red Bull. A primeira corrida do ano é já no próximo fim de semana.