Fórmula 1, Teste Abu Dhabi: Robert Shwartzman liderou no fecho da época | AutoSport

A época 2021 da Fórmula 1 terminou após mais um dia de testes pós campeonato. O futuro está muito perto e Robert Shwatzman pode vir a ser figura principal da disciplina um dia, mas hoje terminou o dia no topo da tabela de tempos da sessão da tarde, rodando em 1.25.348s no monolugar deste ano, ao contrário de todos os outros 9 pilotos que estiveram em pista, que estiveram a testar com os “mule car”, carros adaptados para os pneus de 18 polegadas da Pirelli.

Lando Norris foi o segundo mais rápido da tarde, depois de ter experimentado durante uma volta na sessão da manhã, as tampas das rodas traseiras, da nova medida para 2022, com tecnologia LED incorporada. Um pequeno vislumbre do que podemos ver nos próximos tempos.

Sebastian Vettel recuperou de um problema hidráulico sofrido durante a manhã e assinou o seu tempo já nos últimos 5 minutos da sessão.

A Fórmula 1 regressa oficialmente em fevereiro com os testes de pré temporada em Barcelona.

Pos. Piloto Equipa Tempo Voltas Carro 1. Robert Shwartzman Haas 1.25.348 130 2021 2. Lando Norris McLaren 1.25.809 109 Adaptado 3. Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 134 Adaptado 4. George Russell Mercedes 1.26.404 82 Adaptado 5. Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 149 Adaptado 6. Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 151 Adaptado 7. Fernando Alonso Alpine 1.26.940 148 Adaptado 8. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1.27.850 159 Adaptado 9. Sergio Perez Red Bull 1.27.991 118 Adaptado 10. Pietro Fittipaldi Haas 1.28.622 123 Adaptado