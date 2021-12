Fórmula 1, Teste Abu Dhabi: Os tempos da manhã | AutoSport

Falta apenas meio dia de teste em Abu Dhabi para que a época 2021 termine oficialmente. Depois de Nyck de Vries ter sido o mais rápido no dia de ontem, durante esta manhã continua a ser um piloto da Mercedes o mais rápido. George Russell foi o mais rápido da manhã, seguido de Carlos Sainz.

Apenas a Haas tem o seu piloto jovem aos comandos do carro de 2021, tendo Robert Shwartzman estado ontem aos comandos do Ferrari. Os restantes pilotos estão ao volante dos mule cars, carros de 2018 modificados para testar os novos pneus da Pirelli que serão introduzidos em 2022.

Pos. Piloto Equipa Tempo Voltas Carro 1. George Russell Mercedes 1:26.404 75 Adaptado 2. Carlos Sainz Ferrari 1:26.706 62 Adaptado 3. Lando Norris McLaren 1:26.736 50 Adaptado 4. Rob Shwartzman Haas 1:26.980 60 2021 5. Sebastian Vettel Aston Martin 1:27.133 27 Adaptado 6. Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.612 50 Adaptado 7. Pietro Fittipaldi Haas 1:28.622 58 Adaptado 8. Fernando Alonso Alpine 1:28.785 45 Adaptado 9. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:29.003 75 Adaptado 10. Sergio Perez Red Bull 1:29.040 66 Adaptado