Fórmula 1: Stefano Domenicali satisfeito com novas regras apesar do domínio da Red Bull | AutoSport

As grandes alterações regulamentares estreadas esta época, que alterou de forma significativa o design dos monolugares, assim como encurtou as diferenças entre o pelotão e tem vindo a permitir mais lutas por posições nas corridas, satisfaz o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. As diferenças entre equipas estão mais curtas, mas na frente do pelotão está uma equipa que tem vindo a dominar em ambas as classificações dos campeonatos, a Red Bull.

Domenicali acredita que com após este primeiro ano e com o trabalho de desenvolvimento das equipas nos seus monolugares, o pelotão ainda estará mais compacto e a competitividade aumentará.

“Está claro que um campeonato com essas diferenças entre primeiro e segundo não resultará na final que vimos no ano passado”, disse Domenicali. “No entanto, os restantes Grandes Prémios do calendário já estão esgotados. Acho que do ponto de vista técnico é importante entender a rapidez com que certas diferenças de desempenho podem ser encurtadas, sendo esse um dos pontos em que o regulamento se baseia.”

Apesar de estar satisfeito do ponto de vista do regulamento técnico, Domenicali avisou que é preciso perceber quais os carros que sofrem problemas de fiabilidade devido às novas regras em vigor e como isso poderá afetar a competição dentro de pista. O responsável pela competição, reiterou a importância da FIA continuar a supervisionar o cumprimento do limite orçamental também definido para cada equipa. “Precisamos ter certeza de que quem supervisiona o regulamento financeiro garante que tudo corra bem. Sei que a FIA trabalha muito e é um passo importante porque temos que ter certeza de que todas as equipas investiram o mesmo valor no desenvolvimento dos seus carros. Tudo tem que ser verificado e voltar a ser verificado. Esse será o tema central dos próximos meses e é daí que virá a credibilidade destes regulamentos”, concluiu Domenicali.