Fórmula 1: Stefano Domenicali satisfeito com a época passada | AutoSport

2020 foi um ano muito diferente em todas as áreas da sociedade e em todo o mundo. A Fórmula 1, como competição mundial que é, sofreu várias alterações durante esse ano, que também aconteceram, se bem que em menor quantidade, em 2021. Mesmo assim, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali diz estar satisfeito com o que aconteceu em 2021, que mesmo com enormes desafios, foi possível realizar 22 corridas, um número recorde para a competição.

“Estou muito satisfeito”, disse Domenicali em entrevista ao Sport1. “A Fórmula 1 enfrentou alguns desafios devido à pandemia do Coronavírus. Agora é fácil olhar para trás, para um campeonato incrível, mas completar 22 corridas nestas condições, foi uma tarefa gigantesca para todos os envolvidos. Fomos recompensados: o interesse foi enorme graças à emocionante batalha entre Lewis e Max. Estamos a viver um boom nos EUA neste momento. Isto é muito importante para nós. É por isso que tive um bom começo e espero que esta seja a base para uma temporada de 2022 que será ainda melhor”.

O responsável máximo da Fórmula 1 não colocou de parte alterações ao calendário de 2023 em resultado da evolução da situação pandémica no mundo. “Temos de continuar a não subestimar a pandemia. Talvez tenhamos de ajustar novamente o calendário em 2022”.