Fórmula 1, Stefano Domenicali: “há potencial para 24” corridas por ano | AutoSport

A Fórmula 1 e a FIA anunciaram 23 corridas para a temporadas de 2022, um marco na disciplina. O GP da Rússia foi cancelado como sabemos, mas existe a vontade em manter 23 corridas este ano, o que coloca muita pressão nas equipas.

O Acordo assinado entre as 10 equipas e a Fórmula 1, prevê que se possa ir mais longe, mas muitos responsáveis das equipas avisaram que 23 corridas por ano seriam suficientes. No entanto, parece ser vontade dos detentores dos direitos comerciais da competição aumentar o número de corridas por ano.

“Penso que há potencial para 24”, disse Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1 em entrevista a Martin Brundle da Sky Sports. “Eu diria que há potencial para chegar às 30! Com o interesse que vemos em todo o mundo. Cabe-nos a nós tentar encontrar o equilíbrio certo considerando quais são os locais que gostariam de estar na Fórmula 1 e quais são os valores históricos que precisamos de ver no calendário”.

O responsável da Fórmula 1 admitiu que alguns dos atuais eventos podem sair brevemente do calendário. “Há alguns promotores que têm acordos a expirar e provavelmente, alguns dos atuais Grandes Prémios já não farão parte do calendário”.

Domenicali explicou ainda que o interesse em receber a F1 não vem só de Las Vegas, mas também de cidades da “China e penso que também há potencial para irmos a África em breve”.