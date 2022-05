Fórmula 1: Stefano Domenicali duvida que sejam precisas mais equipas | AutoSport

É público o interesse da Andretti Autosport para se tornar na 11ª equipa da grelha da Fórmula 1, mas mais do que o valor da taxa de entrada no campeonato do mundo e do processo da FIA, tem sido mais difícil a Michael Andretti receber apoio de outras equipas ou dos detentores dos direitos comerciais da competição. São várias as vozes contra a entrada da estrutura norte-americana e mais uma se levantou recentemente.

Em declarações no Fórum Business of F1 na sexta-feira, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali disse que todas as equipas estão saudáveis financeiramente e que é preciso protegê-las.

“Estão muito sólidas, e isto é algo que é uma grande recompensa”, disse Domenicali. “Investiram em nós, e essa é a razão pela qual acreditamos que a comunidade das equipas tem de ser respeitada. Hoje, não é um problema ter mais equipas, porque temos uma lista. Algumas delas são mais vocais que as outras, mas temos muitas pessoas ou muitos investidores que gostariam de estar na Fórmula 1, mas precisamos de proteger as equipas. Este é mais um sinal de um sistema muito saudável”.

O responsável máximo da Fórmula 1, quando questionado se o número de 10 equipas seria o ideal nesta altura, respondeu que: “Penso que sim e se alguém quiser entrar, tem de ser um esforço realmente significativo”.