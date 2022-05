Fórmula 1: Stefano Domenicali deixa antever regresso do GP da Alemanha, mas Vettel tem dúvidas | AutoSport

Como noticiado esta semana, o CEO da Volkswagen confirmou que Audi e Porsche vão entrar para o pelotão da Fórmula 1, sem revelar se através de uma equipa em nome próprio ou como fornecedores de unidade motrizes. Seja qual for o envolvimentos das duas marcas germânicas, Herbert Diess salientou a necessidade das equipas terem pilotos alemães aos comandos das suas máquinas, para além do possível regresso do GP da Alemanha.

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali deu pistas que algo importante pode acontecer que ajude o regresso do GP ao calendário.

“A paisagem alemã é certamente uma paisagem muito interessante”, disse Domenicali. “Não importa quem será o promotor, precisamos de ver qual poderá ser a ação, se necessário, para que possamos recuperar para o calendário. Tenho a certeza que se quiser ser específico sobre isso, algo muito importante poderá acontecer em breve”.

No entanto, o piloto alemão Sebastian Vettel tem dúvidas que qualquer circuito do seu país consiga competir com o interesse de outros países.

“Penso que, no fim de contas, se olharmos para os lugares para onde vamos, a Alemanha não está preparada para pagar a quantia de dinheiro para ter o grande prémio”, disse Vettel. “Outras regiões e outros países da Europa estão a lutar. É uma pena perder a Alemanha, seria uma pena perder Spa, seria uma pena perder Espanha, de que se falava muito. Se esses países já não estiverem preparados para pagar as elevadas taxas, cairão dessa lista”.