Fórmula 1: Stefano Domenicali com poucas esperanças no GP da Alemanha em 2023 | AutoSport

Parece quase certo que a Alemanha não estará representada pelo terceiro ano consecutivo no calendário da Fórmula 1. As discussões quase nem devem existir, tendo em conta as declarações dos intervenientes e vai-se apontando o dedo ao “outro lado” nas notícias que vão surgindo.

Em entrevista ao Sport Bild, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali tem poucas esperanças que exista um GP da Alemanha no calendário do próximo ano, afirmando que a competição não pode assumir “todos os custos” da realização de um Grande Prémio.

“Um Grande Prémio deve valer a pena para todas as partes. Não podemos assumir todos os custos”, disse o italiano que lidera a Fórmula 1. “É um mistério para mim como é que hoje em dia não conseguem construir um negócio em redor de um Grande Prémio”.

Domenicali salientou ainda que a Alemanha não tem feito o suficiente para negociar uma entrada no calendário do próximo ano, insistindo que tem havido apenas interesse da parte da Fórmula 1 em chegar a um acordo. “Se eu não telefonar, não vejo ou ouço muito da Alemanha”, revelou o responsável.

Domenicali assegurou na mesma entrevista que “não haverá mais negociações” com a Rússia, nem há forma de regressar a competição àquele país.