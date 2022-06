Fórmula 1: Stefano Domenicali “aberto a novas ideias” sobre GP de França | AutoSport

O contrato entre a Fórmula 1 e o Circuito de Paul Ricard para a realização do GP de França naquele traçado termina em julho, após a corrida deste ano. Com a entrada de novos locais para o calendários de 2023 e o interesse alargado de vários outros, o rumor que França podia perder a competição já no próximo ano foi aumentando. No entanto, e segundo a publicação francesa L’Equipe, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, trabalha num plano alternativo para manter a disciplina naquele país.

O jornalista da publicação francesa, Frédéric Ferret falou com Domenicali no Canadá e responsável afirmou que preferia continuar a ter França no calendário da Fórmula 1 do que não ter. Domenicali disse ainda estar “aberto a novas ideias”.

Ainda de acordo com a publicação, existem conversações com a cidade de Nice, cujo presidente da câmara, Christian Estrosi um dos atuais promotores do GP em Paul Ricard, não quis confirmar ou negar essa notícia.