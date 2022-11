Fórmula 1: Sprint pode ser um evento individual e sem consequência na grelha de domingo | AutoSport

O formato de fim de semana de corridas com Sprint já foi alterado desde o seu ano de estreia em 2021 para esta época. Apesar do objetivo da Fórmula 1 era ter realizado seis eventos deste tipo, foi impossível chegar a acordo com todas as equipas para que isso tivesse efeito já em 2022, sendo adiado para 2023 o aumento de corridas por temporada. As alterações focaram-se na pontuação – passando a somar pontos os primeiros oito classificados – e no facto do pole sitter ser considerado o piloto que terminou a sessão de qualificação com o tempo mais rápido.

A Fórmula 1 continua a trabalhar para melhorar este formato, que ainda não foi bem aceite por todos os pilotos e fãs, podendo voltar a afinar alguns pormenores. O que pode ser alterado tem mais impacto no fim de semana do que as modificações anteriores. A Fórmula 1 quer tornar a corrida sprint um evento individual, passando o seu resultado a não ordenar a grelha de partida. Ou seja, os tempos conquistados pelos pilotos na sessão de qualificação ordenaria as grelhas para a corrida sprint e para a corrida de domingo, com a prova de sábado a apenas permitir aos concorrentes pontuar e não melhorar ou piorar a sua situação para o evento principal de domingo.

Tal decisão ainda não foi tomada, mas pode estar na agenda dos encontros das próximas semanas. Em seguida, a Fórmula 1, a FIA e as equipas querem planear as corridas de sprint para 2023 e seu formato em conjunto.