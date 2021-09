Fórmula 1: Sprint de qualificação está na “direção certa” | AutoSport

A segunda Sprint de qualificação do ano foi realizada em Monza, um traçado rápido e difícil de ultrapassar, por isso a corrida tornou-se uma procissão de carros a partir da volta 2. Pouco se alterou desde esse momento. Sergio Perez chegou mesmo a dizer que a sprint tinha sido aborrecida, mas Stefano Domenicali mantém-se agradado com a experiência do novo formato.

“Como disse sempre, estamos felizes porque as coisas estão a avançar na direção certa”, disse Domenicali ao Channel 4. “Pode-se argumentar que a sprint não foi tão interessante. Mas no final do dia, tivemos uma partida incrível, algo aconteceu, e vê-se que há um McLaren na fila da frente. Como sempre dissemos, vamos fazer o balanço no final da terceira sessão, que vai ser no Brasil, e ver que tipo de coisas podemos trazer. Mas penso que o que estamos a fazer é a coisa certa”.

Ross Brawn, diretor da F1, avançou que o GP de Itália foi o fim de semana com melhor resultado na plataforma de streaming da competição, adiantando que a sprint teve impacto direto naquilo que aconteceu no domingo.

“Tivemos três dias de excitação e tensão. Normalmente, só há dois dias. Acredito firmemente que todo o evento foi melhorado – e, como disse, abalou efetivamente a ordem para o Grande Prémio. A Fórmula 1 foi suficientemente corajosa para levar a cabo esta experiência e dar uma oportunidade de rever este formato. Não esqueçamos que o formato não mudou na F1 durante décadas. Penso que oferece muito – e ainda temos uma pista para a experimentar. Depois faremos uma avaliação objetiva e encontraremos uma forma de avançar”.