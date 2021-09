Fórmula 1: ‘Spray’ vai piorar com monolugares de 2022 | AutoSport

O que impediu que existisse corrida no passado domingo em Spa Francorchamps, não foi o risco de acqualaning dos Fórmula 1, mas sim a visibilidade, para que pudesse existir uma corrida com o mínimo de risco possível.

A aerodinâmica dos atuais monolugares e os enormes difusores exacerbam o spray.

Curiosamente, é maior a percentagem de ‘spray’ criado pela aerodinâmica dos carros do que aquele resultante das rodas passarem no chão molhado. Segundo pudemos apurar, 60% do ‘spray’ é criado pelo efeito de ‘aspiração’ que se dá por baixo dos carros, que, ar que é disperso pelos difusores traseiros. Os pneus ‘só’,expelem os restantes 40%.

E há más notícias para dar quanto aos monolugares de 2022: ainda vai ser pior, se algo semelhante suceder, pois com com os regulamentos da F1 de 2022 concebidos para reduzir o “ar sujo” criado pelas asas dianteiras e traseiras dos monolugares, há uma maior dependência dos efeitos da ‘downforce’ no solo (efeito de solo) o que irá fazer com que o atual valor de 60% suba, intensificando a pulverização e reduzindo ainda mais a visibilidade.