Fórmula 1: Só Max Verstappen pode já ser campeão na Arábia Saudita | AutoSport

Faltam duas corridas para o fim do Mundial de Fórmula 1 e Max Verstappen e Lewis Hamilton estão separados por apenas oito pontos. Isto significa que o neerlandês pode já assegurar o título na Arábia Saudita nas seguintes condições: 1) vence a corrida e faz a volta mais rápida, enquanto Hamilton é sexto ou pior; 2) vence a corrida, e Hamilton é sétimo ou pior. 3) é segundo e faz a volta mais rápida na corrida, Hamilton 10º ou pior; 4) é segundo e Hamilton não pontua. Em nenhuma outra situação, Lewis Hamilton pode ser já campeão na próxima corrida pois o melhor que lhe pode suceder é fazer 26 pontos, Verstappen não pontuar e irem para Abu Dhabi com 18 pontos de diferença.

Nos construtores, com cinco pontos de diferença entre a Mercedes e a Red Bull, a Mercedes pode já assegurar o título, se terminando a corrida tiver mais do que 44 pontos de diferença para a Red Bull.