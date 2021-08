Fórmula 1: Sinais de trânsito substituídos em apoio a Verstappen | AutoSport

Em Zandvoort já se prepara o regresso da F1 e o apoio ao piloto da “casa”, Max Verstappen. Numa manobra de apoio ao piloto da Red Bull, os sinais de trânsito com a indicação do limite de velocidade foram trocados, passando a estabelecer o limite de 33 km/h, uma referência ao número do piloto.

Ainda bem que o número de Verstappen é o 33, se fosse o do Antonio Giovinazzi a coisa podia não correr tão bem.

Meanwhile in the Netherlands; Zandvoort's traffic signs are being changed from 30 (kp/h) to 33, matching Max's number. pic.twitter.com/TIJkMvJIRi — F1 MEMES (@f1troll_) August 25, 2021