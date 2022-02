Fórmula 1, Simone Resta (Haas): “seria difícil fazer mais” | AutoSport

O novo Haas VF-22 já foi apresentado ao público através de algumas imagens renderizadas e como sempre acontece nesta altura, nem tudo o que vemos do carro será real e outras coisas não foram publicadas. Ainda assim, a expectativa na Haas é chegar à luta com as equipas do meio do pelotão, para isso contam com o que esperam ser um bom trabalho criado pelo diretor técnico da equipa, Simone Resta, e a sua equipa em Maranello.

O engenheiro italiano explicou quais foram os maiores desafios na produção do novo monolugar para 2022, na mesma altura em que a equipa passou pela criação de novos processos.

“Houve dois grandes desafios no projeto com este carro. Os novos requisitos da construção do chassis foram um. Com os regulamentos da FIA, o monocoque de 2022 foi fortemente modificado por razões de segurança. Os requisitos de resistência são muito mais rigorosos, com algumas áreas a serem mais de 150 por cento mais fortes. Isto exigiu um reforço significativo em relação a 2021, com um impacto relevante no peso. Inversamente, o peso do carro é um desafio também por outros fatores. Em termos de criação de um carro novo, é provavelmente o mais complexo dos últimos 20 anos”, explicou Resta, acrescentando que, “foi um desafio no momento em que criamos um carro tão radicalmente diferente e internamente estamos também a criar novos processos e estruturas, tal como a equipa foi criada”.

Resta acredita “que há potencial e oportunidade para desenvolver o carro durante toda a temporada”, contudo também espera que “que todas as equipas desenvolvam significativamente os seus carros durante esta temporada”. O engenheiro da Haas diz estar “satisfeito com o trabalho que fizemos, estou bastante orgulhoso. Penso que seria difícil fazer mais”, ainda assim, “isso não significa necessariamente que atingiremos todos os nossos objetivos, mas sou sempre realista. Penso que haverá progresso nesta época se tudo correr bem e não houver surpresas”.