Fórmula 1: Silverstone anunciou data do GP de 2022 | AutoSport

O circuito de Silverstone anunciou nas redes sociais a data provisória do GP da Grã-Bretanha de 2022. Segundo os organizadores, o evento está marcado, ainda sem ter sido ratificada a data, para os dias 1 a 3 de julho.

A época de 2022 da Fórmula 1 deverá começar em março de 2022.

