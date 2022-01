Fórmula 1: Silêncio de Lewis Hamilton é também para se distanciar de Toto Wollf, diz Villeneuve | AutoSport

Jacques Villeneuve apresentou a sua teoria sobre o facto de Lewis Hamilton não prestar qualquer declaração à imprensa desde Abu Dhabi, a última prova do ano e que ainda é controversa. Para o antigo piloto de Fórmula 1, depois da saída de Nico Rosberg da competição, Hamilton teve épocas mais calmas e não esperava que Max Verstappen surgisse como ameaça.

“Lewis está um pouco mais cansado, teve épocas fáceis após a partida de Nico Rosberg e não vai querer ter mais um ano como na época passada. Pensou que poderia facilmente conquistar o oitavo título recorde e isso não aconteceu. É como um diamante que tem nas suas mãos e de repente é retirado das mãos. Desta forma dói muito mais do que se Verstappen tivesse simplesmente liderado toda a corrida”, disse Jacques Villeneuve ao La Gazzetta dello Sport.

O canadiano tem ainda outra opinião, que o silêncio de Hamilton é uma forma de se defender e distanciar do comportamento do seu chefe de equipa, Toto Wolff.

“Eu também interpreto o silêncio de Hamilton como se quisesse distanciar-se de Wolff”, explicou Villeneuve. “Afinal, pode perder com estilo, enquanto Toto se comportou como alguém que está a jogar Monopólio. No momento em que está a perder, atira o tabuleiro ao ar. Ao fazê-lo, Wolff sofreu muitos danos de imagem, na minha opinião. Hamilton é sensível a isso porque está a pensar no seu futuro na América, talvez mesmo em Hollywood”.