Fórmula 1: “Sidepods” do Red Bull interessou Mercedes | AutoSport

Durante o primeiro dia de testes em Barcelona, Lewis Hamilton esteve bastante interessado nos monolugares das equipas adversárias, não devendo ser caso único na Mercedes. Mike Elliott, responsável técnico da Mercedes, identificou o RB18, especialmente os “sidepods” do carro adversário, como alvo especial atenção por parte do seu departamento de aerodinâmica.

Sem muito tempo em Barcelona para analisar o carro da equipa adversária, Elliott explicou ao F1.com que o tempo passado na fábrica, entre um teste de pré-temporada e outro será aproveitado para isso. “A coisa visualmente mais diferente é o ‘sidepod’ que a Red Bull inventou. Parece interessante, vamos embora e pensar sobre isso”, afirmou o engenheiro da Mercedes.

Durante o primeiro teste com os novos carros em pista, o efeito oscilatório (porpoising) deu algumas dores de cabeça às equipas. A McLaren parece ter ultrapassado melhor este fenómeno, mas Mike Elliott afirma que todas as equipas estão a procurar uma solução para isso. “É verdade que vemos isso em toda a grelha”, admite Elliott. “Mesmo com os carros menos afetados por isso, vemos que eles sofrem deste efeito nas retas com, por exemplo, o uso do DRS. Acho que é um problema que todos nós enfrentamos. A realidade é que precisamos aprender o mais rápido possível. Aqui testamos o máximo possível e fizemos muito trabalho de simulação na fábrica. Em última análise, trata-se de como corrigimos isso, ou como lidamos com isso e reduzimos nas primeiras corridas”.