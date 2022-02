Fórmula 1: Shakedown do Mercedes W13 em Silverstone | AutoSport

Como costuma acontecer todos os anos, a Mercedes realizou o shakedown do seu novo carro de Fórmula 1, o W13, no mesmo dia da apresentação pública. Lewis Hamilton e George Russell já estiveram ao volante do Mercedes-AMG F1 W13 E Performance apesar das condições climatéricas adversas no território britânico.

A Mercedes realiza um dia de filmagem – um dos dois permitidos para o ano – para verificação de sistemas, ao mesmo tempo que grava filmagens promocionais e imagens para utilização ao longo da época.

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6