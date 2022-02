Fórmula 1: shakedown ao Alfa Romeo C42 sem problemas | AutoSport

A Alfa Romeo anunciou que o shakedown de ontem em Fiorano do novo carro de 2022, o C42, foi bem sucedido. O C42 ainda não foi apresentado oficialmente e o carro em pista apresentou uma pintura camuflada, sendo no entanto perfeitamente visível algumas das soluções de design que a equipa encontrou.

A equipa afirmou que “o C42, em pintura camuflada, foi pela primeira vez para a pista logo após as 11 da manhã para efetuar verificações de sistema. Num clima claramente de inverno, com chuva forte em pista, Valtteri Bottas completou a primeira saída do carro sob o olhar do chefe de equipa, Frédéric Vasseur; do diretor técnico, Jan Monchaux; e do companheiro de equipa, Guanyu Zhou”.

Com todos os testes preliminares concluídos, a equipa prepara-se agora para a primeira sessão de testes da época, a ter lugar em Barcelona nos dias 23 e 25 de fevereiro, antes da apresentação oficial da equipa a 27 de fevereiro.