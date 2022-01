Fórmula 1: Sergio Perez sentiu dificuldades com a unidade motriz da Honda | AutoSport

Sergio Perez teve uma temporada de altos e baixos em termos de resultados e foi apenas no final do ano que começaram a ser mais consistentes. Fazendo uma análise ao seu ano de estreia na Red Bull, com uma realidade completamente diferente daquela que tinha vivido na Racing Point, Perez afirmou que foi o motor da Honda a sua maior dificuldade durante o ano.

“Mesmo como piloto, subestimamos estas coisas até as viver, e experimentá-las”, disse o piloto citado pelo RacingNews365.com. “Mas conduzir uma unidade motriz diferente, é uma tarefa completamente diferente. É como pilotar uma filosofia completamente diferente de carro com a traseira alta versus traseira baixa… é uma tarefa completamente diferente e a forma como se aborda as coisas é simplesmente extremamente diferente. É preciso aprender novas técnicas. Basicamente, o que eu costumava fazer, nada funcionava”.

Sobre 2022, Perez diz estar mais à vontade na equipa e mais conhecedor do mundo que o rodeia na Red Bull. “Já temos uma linha de base a partir da qual podemos trabalhar e melhorar essa base. Por isso, isso faz uma enorme diferença. Já conheço as pessoas, já sei o que é o quê e como tirar o máximo partido de cada indivíduo à minha volta. Por isso, esta é uma imagem muito diferente”.