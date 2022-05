Fórmula 1, Sergio Pérez: Renovação de contrato “não é a principal prioridade” | AutoSport

Depois “nega” dada pela Red Bull a Sergio Pérez durante a corrida do GP de Espanha, quando o piloto pediu para ultrapassar Max Verstappen quando estava mais rápido, a situação do piloto mexicano dentro da estrutura tem sido tema de discussão. O próprio Pérez avisou que queria falar com a equipa depois da corrida.

No Mónaco, questionado Pérez sobre tem a mesma possibilidade de vencer corridas como o seu companheiro de equipa, o piloto mexicano ficou desconfortável mas respondeu: “Está bem claro. Isso não precisava ser dito. Está claro, caso contrário eu não estaria aqui”.

Com contrato de apenas um ano, Pérez ainda não tem lugar assegurado na equipa em 2023, com vários “pretendentes” em fila de espera para substituí-lo se necessário. No entanto, o piloto da Red Bull avisa que isso não é prioritário nesta altura.

“Agora essa não é a principal prioridade”, disse Pérez. “Nunca é fácil conseguir que Helmut [Marko] e Christian [Horner] assinem, mas definitivamente faremos isso em breve.”

Abordando o próximo desafio da época, nas ruas do Mónaco com os novos carros, Pérez acredita que este traçado será “provavelmente a pior pista para os novos carros”, justificando com as dimensões dos monolugares e “a visibilidade de dentro do cockpit também é pior”.