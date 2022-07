Fórmula 1, Sergio Pérez: Próximas corridas “serão cruciais para o campeonato” | AutoSport

Sergio Pérez começou muito bem a época e está no atualmente no terceiro lugar da classificação do mundial de pilotos com 163 pontos, 70 pontos atrás do seu companheiro de equipa, Max Verstappen que lidera o campeonato. O piloto mexicano salientou na Hungria que as próximas quatro corridas da época terão muito peso na decisão do título mundial de pilotos.

“Estou [na Hungria] mais confortável com o carro, digamos assim, do que nos últimos fins de semana, mas não há nada que realmente se destaque. Penso que devemos ser capazes de resolver os problemas rapidamente e voltar à forma em que temos estado durante toda a temporada. Penso que estas próximas quatro corridas, são cruciais no campeonato”, disse o piloto da Red Bull ao F1.com

Pérez considera que as desistências, 3 nas doze corridas já realizadas, têm custado muitos pontos.

Sergio Pérez tem de recuperar 70 pontos sobre Max Verstappen, o que é um desafio enorme nas dez corridas que faltam até ao final da época.