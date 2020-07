Fórmula 1: Sergio Perez na Alfa Romeo?

Há alguns dias que se fala da possibilidade de Sebastian Vettel rumar à Aston Martin em 2021, atual Racing Point, e não foi muito difícil olhar para a questão e perceber que com boa dose de certeza será Sergio Perez a sair da equipa. Na verdade, este não é um ponto de que tenhamos certezas absoluta pelo simples facto que a Lawrence Stroll não iria dar muito jeito impor o seu filho aos restantes acionistas, caso Lance Stroll não fizesse melhor que Sergio Pérez.

Até aqui, o mexicano tem feito melhor, mas na Hungria não foi isso que sucedeu, longe disso. Se Stroll ‘pai’ quer fazer crescer a Aston Martin ao ponto da levar às vitórias, como já disse anteriormente, para isso precisa dos melhores pilotos e se Sebastian Vettel encaixa, Lance Stroll, ou mesmo Sergio Pérez, podem não ser as melhores soluções.

Esquecendo esse assunto para já e partindo do princípio que a solução a curto prazo será mesmo a saída de Pérez, para onde poder ir o mexicano? Perez disse no fim de semana passado que foi contactado por uma equipa de F1 e a desconfiança é que foi pela Alfa Romeo.

Com um dos dois lugares no Alfa Romeo reservado para um piloto da academia Ferrari, atualmente Antonio Giovinazzi, conforme os termos de seu contrato com o fornecedor de motores Ferrari, Perez pode substituir Kimi Raikkonen pois o contrato do finlandês expira no final desta temporada, quando ele já tiver 41 anos.

A Alfa Romeo tem estado na mó de baixo, na luta com a Haas e Williams e contratar alguém como Sergio Perez seria um verdadeiro achado para o que vale agora a equipa. Os homens de Winwill podem ver com bons olhos Pérez, mas o contrário pode não ser verdade… a não ser que não tenha alternativa. A Haas também seria uma boa opção para Perez, pois Romain Grosjean já que quase é um “elefante na sala” da equipa. Resumindo, se houver alguma justiça na Fórmula 1, isso deve ser suficiente para manter o mexicano na grelha. Onde, já é outra música…