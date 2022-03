Fórmula 1: Sergio Perez gostaria de um contrato mais longo | AutoSport

Depois do anúncio do novo contrato assinado entre a Red Bull e Max Verstappen, que faz do campeão do mundo de Fórmula 1 de 2021 o piloto mais bem pago da grelha, para além de o manter na equipa até 2028, o seu companheiro de equipa Sergio Perez, afirmou que gostaria de ter uma ligação contratual mais longa com a equipa.

Em declarações à publicação “Express”, o piloto mexicano admitiu querer mais estabilidade para o seu futuro. Tenho um contrato para esta época, que está apenas a começar. Penso que estamos muito felizes. Estou muito contente com a equipa e com a forma como correu a época passada. Vamos ver quando é que voltamos a falar de um novo contrato, sem dúvida que gostaria de algo mais longo. Estou à procura de um pouco mais de estabilidade em termos de saber e poder planear mais com uma equipa”.

Perez não está sozinho na corrida ao lugar na Red Bull a partir da próxima época. Podemos contar com Pierre Gasly – que até recebeu uma espécie de ultimato de Helmut Marko, como pode ler aqui – e com Alexander Albon, que regressou à Fórmula 1 este ano como piloto principal. Estes são os principais adversários de Perez, que renovou apenas por mais um ano em 2021 e tem por isso mais pressão esta época.