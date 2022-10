Fórmula 1: Sergio Pérez chegou com estilo ao México | AutoSport

Mais de 130.000 fãs estiveram nas ruas da cidade natal de Sergio Pérez, Guadalajara, na terça-feira para assistir a mais um ‘showrun’ da Red Bull na semana que antecede o Grande Prémio do México de Fórmula 1.

O monumento La Minerva foi o pano de fundo para Pérez dar um espetáculo aos comandos do RB7, cujo som foi sentido em toda a cidade e os espectadores dificilmente se esquecerão. O piloto mexicano deu à multidão um espetáculo com piões e muito pneu queimado, puxando da potência do motor V8 na pista com 2,9 km ao longo da Avenida Vallarta.

Segue-se o desafio no Autódromo Hermanos Rodríguez no próximo fim de semana, onde Sergio Pérez discutirá com Charles Leclerc o segundo lugar da classificação do campeonato de pilotos.

